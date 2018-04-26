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Kaymakam Kaya, Muhtarlarla Toplantı Yaptı352 defa okundu

kategorisinde,26 Nis 2018 - 15:40 tarihinde yayınlandı
Kaymakam Kaya, Muhtarlarla Toplantı Yaptı

Osmaniye’nin Toprakkale Kaymakamı Mehmet Kaya, mahalle muhtarları ile toplantı yaptı. 2Kaymakamlık toplantı salonundaki 2018 yılı Nisan ayı toplantısına, ilçede görev yapan kurum müdürleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı. Muhtarlar, mahalle ve köylerinde yaşanan sorunları dile getirilerek, nasıl bir çözüm üretilebileceği yönünde fikir alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Kaya, konuşmasında, köy ve mahallelerde yapılan düğün merasimlerinde silah sıkılmaması hususunda hassasiyet gösterilmesi ve bu konuda vatandaşların uyarılmasını istedi. Mehmet Kaya, ayrıca ramazan ayından önce ihtiyaç sahiplerinin belirlenerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirilmesi, özellikle meraların amacına uygun kullanılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

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