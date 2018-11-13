Kaymakam Kılıç’tan ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret

OSMANİYE’nin Hasanbeyli İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Kılıç, ihtiyaç sahibi aileleri ziyarette bulundu. Çulhalı Köyü’nde, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların ikametlerine konuk olarak ihtiyaç, talep ve şikayetleri dinleyen Kaymakam Kılıç’a, Özel İdare Müdürü Ali Rıza Özdemir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Döne Kıçaslan ile Köy Muhtarı Abdurrahman Aslan eşlik etti. Tespit edilen sorunların, imkanlar ölçüsünde biran önce giderileceğini belirten Kılıç, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu, asla çaresiz ve yalnız olmadıklarını belirtti. Yapılan bu ziyaretlerden dolayı hane sahipleri ise Kaymakam Mehmet Fatih Kılıç’a teşekkür ettiler. /İbrahim EMÜL

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