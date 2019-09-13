Kaymakam Kılınçoğlu, muhtarlarla toplantı yaptı

Osmaniye’nin Hasanbeyli İlçe Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, muhtarlarla toplantı yaptı. Kaymakamlık binasındaki toplantıya, Yazı İşleri Müdürü Tevfik Güzel ile İlçe merkez ve Köy muhtarları katıldı. Kaymakam Yakup Kılınçoğlu; devletin köylerde temsilcisi olan muhtarların, bölgelerinin, sağlık, eğitim, altyapı, içme suyu, yol, elektrik gibi ihtiyaçlarının tespitinde önemli rol oynadığını, herhangi bir aksaklıkta, ilgili kurumlarla irtibata geçilmesinin faydalı olacağını ve bu eksikliklerin giderilmesi ile vatandaşların yaşam kalitesinin artacağını belirtti. Toplantıya katılan muhtarlar ise tek tek söz alarak, köylerinin ve mahallelerinin ihtiyaçlarının neler olduğunu, Kaymakam Kılınçoğlu ile yüz yüze görüşerek iletme imkanı buldu. Kaymakam Yakup Kılınçoğlu, köylerin sorunlarının çözümü için devletin imkanları ölçüsünde gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Talep ve önerilerin alınması ile toplantı sona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL HASANBEYLİ (Osmaniye)

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