Kaymakam Kılınç’tan, Yaz Kur’an Kurslarına ziyaret

Osmaniye’nin Hasanbeyli İlçe Kaymakamı Cuma Kılınç, yaz aylarında İlçe Müftülüğü tarafından merkezdeki camilerde açılan Yaz Kur’an kurslarını ziyaret etti. Kaymakam Kılınç yapmış olduğu ziyarette, açılan kurslarda, Kur’an-ı Kerim okunması ve dini bilgilerin verilmesi ile birlikte milli ve manevi duyguların pekişmesi için temel bilgiler, daha yaşanılır bir toplum olabilmek için gerekli olan ahlak kuralları, iyi vatandaş olabilmenin gerekliliği gibi konular da verilmekte olduğunu söyledi. Her anlamda topluma yararlı insan yetiştirmenin gayreti içerisinde olunduğunu vurgulayan Kılın. “Kurs veren hocalarımız, öğrencilerimiz ve duyarlı ailelere teşekkür ediyorum” dedi. Kurs veren hocalar ve öğrenciler de yapılan bu ziyaretten dolayı Kaymakam Cuma Kılınç’a teşekkür ettiler.

Haber:İbrahim EMÜL/HASANBEYLİ (Osmaniye)