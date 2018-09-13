Kaymakam Koç veda etti

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinden, Bursa’nın Gürsu ilçesine atanan Kaymakam Mustafa Koç, düzenlenen veda programının ardından ilçeden ayrıldı. Son yayınlanan kararnameyle, 2013 yılından bu yana ilçede görev yapan Kaymakam Mustafa Koç, yeni görev yerine gitmeden önce veda ziyaretlerinde bulundu. Ellek, Atalan, Böcekli ve Yarbaşı Belde Belediyelerini ziyaret eden Koç,belde halkıyla da buluşup vedalaştı. Daha sonra ise İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma Komutanğını ziyaret eden Koç ardından şehit aileleriyle, dernek binasında buluşup sohbet ederek vedalaştı. Ayrıca Öğretmen Evinde Kaymakam Mustafa Koç onuruna veda yemeği düzenlendi. Kaymakam Koç, burada yaptığı konuşmasında “İlçede geçirdiğim 5 yıllık sürede, büyük dostluklar edindim, ilçe insanımıza mümkün olduğu kadar her konuda yardımcı olmaya çalıştım, ben hakkım varsa helal ediyorum, herkesten de helallik istiyorum, hakkınızı helal edin.” dedi. Son vedalaşma ise kaymakamlık önünde oldu. Kendisini uğurlamaya gelen herkesle tek tek ilgilenen Kaymakam Koç daha sonra ilçeden ayrıldı.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE