Kaymakam Koç’tan 15 Temmuz mesajı

Osmaniyenin Düziçi İlçe Kaymakamı Mustafa Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kaymakam Koç, 15 Temmuz 2016 gecesi Vatanı, Milleti, Demokrasiyi, aydınlık geleceği yok etmek isteyen vatan hainlerinin, tarihin en büyük ihanetlerinden birisine kalkışarak; milletin silahlarını millete doğrultarak hain ve kanlı bir darbe girişiminde bulunduklarını, ancak buna Türk milletinin bu ihanete canı pahasına dur dediğini söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk Milletinin vatan, millete olan bağlılığını bir kere daha gösterdiğini; cesareti, dirayeti, kararlı ve dik duruşuyla tarih yazdığını vurgulayan Kaymakam Koç, “Tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla ve yüreğiyle dikilen Türk Milleti; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, tıpkı Çanakkale’de, İstiklal Savaşında olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek olarak sokaklara dökülmüş ve bir kez daha yeri geldiğinde gazi ve şehit olunabileceğini göstererek bu ihanete dur demiştir. 15 Temmuz, Vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin azim ve kararlığının, milli birlik ve beraberliğimizin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği bir tarih; dünya toplumlarına ve devletlerine ders veren bir destandır. Herkes gördü ki, Asil kanlarıyla suladıkları bu vatan toprağının bir karışını bile hainlere teslim etmeyen ve demokrasiye göz diken kanlı ellerin hâkimiyetine girmeyen Türk Milleti, Büyük ve Asil bir Millettir.”dedi. Kaymakam Mustafa Koç, mesajının devamında, birlik ve beraberliği yok etmek isteyen, büyük ve kutlu yürüyüşü engellemek isteyen içte ve dışta bütün hainlere karşı iman dolu göğüsleri ile dimdik ayakta duran ve bu uğurda şehadete eren tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyip, gazileri minnetle anarak şöyle devam etti: “Milli iradeye sahip çıkan tüm Düziçili hemşerilerime 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün yıldönümünde sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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