Kaymakam Yıldırım KÖYDES yatırımlarını denetledi

OSMANİYE’nin Toprakkale İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, İl özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 2018 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında yapılan yatırımları yerinde inceledi. Kaymakam Yıldırım, beraberinde İlçe Özel İdare Müdürü Şükrü Dursun ve köy muhtarları ile birlikte, İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından Aslanpınarı ve Sayhüyüğü Köyleri arasındaki stabilize yolda yapılan sathi kaplama asfalt işi ile İl Özel İdaresi ve İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ortaklaşa yürütülerek kısmi yenilenmesi ve onarımı tamamlanan Aslanpınarı-Sayhüyüğü arasındaki içme suyu hattını yerinde inceledi. Daha sonra bakım ve onarımı yapılan Aslanpınarı, Sayhüyüğü ve Lalegölü köylerindeki Park ve Bahçelerde devam eden tadilat çalışmaları ile Lalegölü Köyündeki Camii minaresi tadilatını yerinde inceledi. Kaymakam Yıldırım, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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