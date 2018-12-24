Kaymakam Yıldırım, köylerde incelemelerde bulundu

Osmaniye’nin Toprakkale İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, köylerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. İlçeye bağlı Aslanpınarı, Sayhöyük ve Lalegölü Köylerine giden Kaymakam Yıldırım’a Yazı İşleri Müdürü Aysel Temel, İlçe Müftüsü Behçet Bilgin, İlçe Özel İdare Müdürü Şükrü Dürsün, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Murat Akyıldız da eşlik etti. Vatandaşlarım, talep ve şikayetlerini dinleyen Yıldırım, sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ifade ederek, “Köylerimizde yaşayan halkımızın sorunlarını çözmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Aslanpınarı köyünde devam eden Ev Tekstili Hazırlama Kursunu da eşi Manolya Yıldırım ile birlikte ziyaret eden Kaymakam Yıldırım, kurs öğreticisi Nuriye Karataşlı’dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra kursiyerler ile bir süre sohbet eden Yıldırım, kursiyerler tarafından yapılan ürünleri inceledi.

Haber: İbrahim Emül – Osmaniye