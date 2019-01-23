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Kaymakam Yıldırım, vatandaşları dinledi54 defa okundu

kategorisinde,23 Oca 2019 - 14:50 tarihinde yayınlandı
Kaymakam Yıldırım, vatandaşları dinledi

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde düzenlenen halk toplantısında, Kaymakam Ali Yıldırım vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Dağıstan Mahallesinde Kaymakam Yıldırım başkanlığında ki 2019 yılı ocak ayı halk toplantısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmuş Sağlam, Kurum Müdürleri, Mahalle Muhtarı Vedat Erişen, Enerjisa Toprakkale sorumlusu Taylan Çankaya ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Ali Yıldırım, mahalle sakinlerinin talep ve şikayetlerini dinleyerek gerekli işlemlerin yapılmak üzere ilgili kurumlara iletileceğini belirtti. Yıldırım, sorunların çözüme kavuşturulması, vatandaşların istek ve şikayetlerini kolaylıkla ilgili kişilere iletebilmesi noktasında bu tür toplantıların farklı noktalarda aralıklarla yapılmaya devam edeceğini söyledi. Program, mahalle sakinleri ile sohbetin ardından toplantı sona erdi.

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