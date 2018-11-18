Kaymakam Yıldırım’dan halk toplantısı

OSMANİYE’nin Toprakkale İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, düzenlenen halk toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip sorunları dinledi. Kaymakam Yıldırım, ilk olarak Gazi Hüseyin Evin’i ikametinde ziyaret etti. Ziyarete, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Yılmaz, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Fatih Kurtuluş ve Yazı İşleri Müdürü Aysel Temel katıldı. Kaymakam Yıldırım, gazi ailesi ile bir süre sohbet ederek herhangi bir sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Yıldırım, devletin her daim şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu belirtti. Daha sonra Kaymakam Ali Yıldırım’ın katılımı ile Tepe Mahallesinde Halk Toplantısı yapıldı. Kaymakam Yıldırım, mahalle sakinlerinin talep ve şikayetlerini dinleyerek gerekli işlemlerin yapılmak üzere ilgili kurumlara iletileceğini belirtti. Sohbetin ardından toplantı sona erdi.

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