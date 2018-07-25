Kaymakam Yıldırım’dan karakol ziyaretleri

Osmaniye’nin Toprakkale Kaymakam Vekili Ali Yıldırım, İlçe ve Organize Sanayi Bölgesi Jandarma Karakol Komutanlıklarına yaptığı ziyaretlerde incelemelerde bulundu. Kaymakam Yıldırım ilk olarak İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ahmet Yılmaz’a iade-i ziyarette bulundu. Kurum binasını gezen Yıldırım, Karakol komutanı Ahmet Yılmaz’dan yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi. Daha sonra Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlığına ziyarette bulunan Kaymakam Yıldırım, burada da incelemelerde bulunarak Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Nuri Öztürk’ten yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi aldı.

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