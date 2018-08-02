Kaymakam Yıldırım’dan köy ve mahalle ziyaretleri

OSMANİYE’nin Toprakkale İlçe Kaymakam Vekili Ali Yıldırım, köy ve mahalle ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sorun ve taleplerini dinliyor. Kaymakam Yıldırım beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Yılmaz, İlçe Müftüsü Behçet Bilgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmuş Sağlam, İlçe Özel İdare Müdürü Şükrü Dürsün, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Murat Akyıldız ve İlçe Tarım Müdürü Mehmet Yalçın ile birlikte Sayhüyük Köyü ve Sazlık mahallesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Kaymakam Yıldırım, Sayhüyük köy muhtarı Bekir Aydoğdu’dan köyün ihtiyaçları, sorunları hakkında bilgi aldı. Sonrasında Sazlık mahallesini gezen Yıldırım, muhtar Dursun Gözüalaca’dan mahallenin ihtiyaçları, sorunları hakkında bilgi edindi. Yıldırım, ziyaretlerinin devamında, Şehit Jandarma Çavuş İbrahim Etiz ve Şehit Polis Memuru Hüseyin Cengiz’in ailelerine ziyarette bulunarak herhangi bir talep ve şikayetlerinin olup olmadığını sordu. Kaymakam Ali Yıldırım, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu belirterek, başsağlığı dileklerini iletti.

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