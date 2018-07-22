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Kaymakam Yıldırım’dan köy ziyaretleri510 defa okundu

kategorisinde,22 Tem 2018 - 21:52 tarihinde yayınlandı
Kaymakam Yıldırım’dan köy ziyaretleri

Osmaniye’nin Toprakkale İlçe Kaymakam Vekili Ali Yıldırım, Aslanpınarı Köyü’nü ziyaret etti. Kaymakam Yıldırım, 2018 Yılı KÖYDES Projesi Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararları doğrultusunda köy girişine yapılması planlanan ikinci bir köprü yapım projesi ve kilitli parke taşı yapım projesi ile ilgili incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Yıldırım’a, İlçe Özel İdare Müdürü Şükrü Dürsün, İl Özel İdarede görevli mühendisler ve Arslanpınarı Köy Muhtarı Yaşar Akkuş eşlik etti. Arslanpınarı Köy girişine yapılacak olan ikinci köprünün yeri ve köyler içerisinde yapılması planlanan kilitli parke taşı yapımı ile ilgili Köy muhtarı ve yetkililerden bilgi alan Kaymakam Yıldırım, bu projeye gereken özenin ve dikkatin gösterilmesi için talimat verdi Kaymakam Ali Yıldırım daha sonra ilçe merkezinde ki Dağıstan ve Göçmenler mahallelerinde bulunan hanelere ziyarette bulundu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Murat Akyıldız ile beraber ailelerini gerçekleştiren Kaymakam Yıldırım ailelerin hem çayını içti hem de sohbet ederek, herhangi bir talep ve şikayetleri olup olmadığını sordu. Yıldırım, ailelerin isteklerinin değerlendirilerek mümkün olduğu çerçevede gerçekleştirilmeye çalışılacağını söyleyerek ziyaretini sonlandırdı.

Haber:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)

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