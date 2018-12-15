Kaymakam Yıldırım’dan şehit ailesine ziyaret

Osmaniye’nin Toprakkale Kaymakamı Ali Yıldırım, 5 yıl önce İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli iken trafik kazasına müdahale esnasında başka bir aracın çarpması sonucu şehit düşen Polis Memuru Çağrı Doğan’ın ailesine ziyarette bulundu. Kışla Mahallesi’ndeki baba evine yapılan ziyarette, şehit polis Doğan ve tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Şehit ailesi ile bir süre sohbet eden Kaymakam Ali Yıldırım, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti. Kaymakamı Yıldırım’ın ziyaretine, İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanı İrfan Köseoğlu, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Muhammed Emin Şahiner, Yazı İşleri Müdürü Aysel Temel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Akyıldız ve İlçe Müftüsü Behçet Bilgin’de eşlik etti.

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