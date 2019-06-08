Kaymakam Yıldırım’dan veda mesajı

İÇİŞLERİ Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda 106. dönem Yabancı Dil kursuna katılmak üzere, Osmaniye’nin Toprakkale İlçe Kaymakamlığı görevinden ayrılan Ali Yıldırım, veda mesajı yayımladı. Kaymakamlık Resmi internet Sitesi’nde yayımlanan mesajda Yıldırım, bakanlığın yurt dışı eğitim programı kapsamında, Ankara’da İngilizce dil kursu almak ve ardından İngiltere’ye gitmek üzere Toprakkaleli hemşerilerinden 9 haziran itibariyle ayrıldığını belirtti. Yaklaşık bir yıldır büyük mutluluk, heyecan ve gurur ile Kaymakamlık görevini ifa ettiğini vurgulayan Yıldırım, “Güzide ilçemizde insan odaklı bir hizmet anlayışıyla, mevcut imkânlar dâhilinde tüm hizmetlerin en verimli şekilde yerine getirilmesi konusunda azami çaba sarf ettim. Bu süreçte vatandaşlarımıza hizmet götürme noktasında ekip ruhu içerisinde, ilgili kurumlarla işbirliği ve koordinasyon halinde çalışmalarımızı yürüttük.” dedi. Görev yaptığı sürede hak ve adalet ölçüleri içerisinde olmaya ve toplumun tüm kesimlerine eşit davranarak herkesi kucaklamaya özen gösterdiğini kaydeden Ali Yıldırım şöyle devam etti: “Devletimizin şefkatli ve güler yüzünü vatandaşa yansıtmaya, kapımızı herkese, her zaman açık tutmaya, gönülleri hoş tutmaya çalıştım. Özellikle ifade etmek isterim ki göreve başladığım ilk günden itibaren sizlerin sıcak, içten ve samimi duygularını derinden hissettim. Bu manada sizleri tanımanın mutluluğu içerisinde siz kıymetli hemşerilerimin gönlümde çok güzel bir yeri ve hatırası olacak. Toprakkale’ de görev yapmanın mutluluğunu hep yüreğimde hissedeceğim inancıyla arz-ı veda ederken görevde bulunduğum süre içerisinde desteklerini esirgemeyen Sayın valimiz Ömer Faruk Coşkun’a, değerli milletvekillerimize, meslektaşlarıma, garnizon komutanımıza, hakim ve savcılarımıza, belediye başkanlarımıza ve çalışanlarına, belediye ve il genel meclisi üyelerine, jandarma ve emniyet teşkilatı mensuplarına, cezaevleri yönetimlerine, siyasi parti başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, OSB yönetimine, hayırsever işadamlarımıza, basın kuruluşları ve basın mensuplarına, il ve ilçe kurum müdürlerimize ve personellerine, muhtarlarımıza, kısacası tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyor, değerli halkımızın bana gösterdiği saygı, sevgi ve hüsnü kabulden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle, hepinize en derin sevgi, selam ve saygılarımı sunuyorum. Hakkınızı helal ediniz. Her şey gönlünüzce olsun. Allahaısmarladık.” /İbrahim EMÜL

Share This:

































