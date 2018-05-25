Kaymakamdan şehit ailesine ziyaret

Osmaniye’nin Toprakkale Kaymakam Vekili Mehmet Kaya, şehit Uzman Jandarma Çavuş Süleyman Danacı’nın ailesini ziyaret etti. Karataş Mahallesi’nde oturan şehit ailesine İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Amiri ile birlikte ziyarette bulunan Kaymakam Kaya, herhangi bir istek ve şikayetleri olup olmadığını sorarak devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini ifade etti. Şehitlerin aile ve yakınlarının devlete ve millete emanet olduğunu söyleyen Kaya, “Bizler ne yapsak vatan uğruna, bayrak uğruna evlatlarını şehit veren ailelerin acısını dindiremeyiz. Ancak bize şehitlerden bir emanet olarak kalan bütün şehit ailelerimiz ile vücudundan bir uzvunu vatan uğruna kaybetmiş gazilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz. Devletimizin imkânları kendilerinin hizmetindedir.” dedi.

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