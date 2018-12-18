Kaymakamdan şehit ve gazi ailelerine ziyaret

Osmaniye’nin Düziçi İlçe Kaymakamı Mutlu Almalı, şehit ve gazi ailelerine ziyaretlerde bulundu. Kaymakam Almalı, ilk olarak Karşıyaka Mahallesinde ikamet eden Şehit Ali Bezik’in ameliyat olan babası Ömer Bezik ve ailesine misafir olarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. Daha sonra Yukarı Hacılar Mahallesinde Şehit Fatih Öner’in annesi Hatice ile babası Hasan Öner’i ziyaret eden Kaymakam Almalı, Uzunbanı Mahallesinde ki Şehit Kerim Kırat’ın ağabeyi Gazi Eyyup Kırat ve ailesine, son olarak ise İrfanlı Mahallesinde ikamet eden, merhum Gazi Mustafa İçli’nin eşi Elif İçli ve ailesine taziye ziyaretlerinde bulunarak programını tamamladı.

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