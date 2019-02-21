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Kaymakamdan, Voleybolda derece alan öğrencilere başarı belgesi - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Kaymakamdan, Voleybolda derece alan öğrencilere başarı belgesi152 defa okundu

kategorisinde,21 Şub 2019 - 17:04 tarihinde yayınlandı
Kaymakamdan, Voleybolda derece alan öğrencilere başarı belgesi

Osmaniye’nin Toprakkale İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, okullar arası düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvasında 3’üncü olan Atatürk Ortaokulu Öğrencilerini başarı belgesi ile ödüllendirdi. Öğrencileri makamında kabul ederek ödüllerini takdim eden Yıldırım, bu başarıda emekleri ve destekleri olan İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmuş Sağlam, İlçe Gençlik Spor Müdürü Mutlu Cavit, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Kızıl, okul müdürü Mehmet Yetiş, Antrenör Züleyha Beken Bilir ve Yardımcı Antrenör Tuğrul Atılgan’a teşekkür etti. Kaymakam Ali Yıldırım, öğrencilere sporda göstermiş oldukların başarılarının derslerinde de devam etmesi temennisinde bulundu.

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