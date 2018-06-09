Kaymakamlıktan şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Kaymakam Vekili Mehmet Kaya’nın ev sahipliğinde Polis Evinde düzenlenen programa, Savcı Bahri Yalçınöz, Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim Demirci, Albay Tarık Şentürk, Cezaevi Müdürleri, Kurum Amirleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler- Şehit – Dul ve Yetimler Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. Şehit Aileleri onuruna düzenlenen iftar programında tüm masaları dolaşarak şehit aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Kaya, onlarla bir arada olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Kaya, ayrıca tüm şehitleri rahmet ve minnetle yâd ettiklerini de ifade etti. Program İlçe Yazı İşleri Müdürü Aysel Temel’in selamlama konuşması ile başladı. Sonrasında Şehit Uzman Çavuş İbrahim Etiz’in annesi Sultan Etiz bir konuşma yaparak, iftar programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Program, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ve Şehit Uzman Çavuş Sedat Yıldız’ın babası Fahri Yıldız’ın Kaymakam Kaya’ya plaket takdimiyle devam etti. Ramazan ayının dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma duygularının zirveye yükseldiği kutsal bir ay olduğunu belirten Kaymakam Mehmet Kaya, “Şehit ve Gazilerimiz aziz milletin göz bebeğidir. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu coğrafyanın bizlere vatan edinilmesi, aziz şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlıkları ve kahramanlıkları sayesinde oldu. Onların sayesinde bugünlere geldiğimizi biliyoruz. Bütün aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun.” dedi. Kaya konuşmasını şöyle sürdürdü: “Devletimiz her zaman değerli Şehit Ailelerimizle birliktedir. Bütün devlet kurumları olarak yanınızda ve hizmetinizde olduğumuzu bir kez daha tekrar ediyorum. Cenab-ı Hak bu mübarek ayın feyzinden, bereketinden en iyi şekilde istifade etmeyi hepimize nasip etsin. Ramazan ayının İlimize, Ülkemize, Alem-i İslam’a huzur, saadet ve selamet getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederi”

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