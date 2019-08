Kaza anı araç içi kamerada

Osmaniye’de seyir halindeki bir otomobilin, hatalı sollama yapan başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp takla atmasına ait kaza, araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Yolun sağındaki mısır tarlasına düşen araç sürücüsü Abdurrahman Ünaldı (28) emniyet kemeri takılı olması nedeniyle kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza, 14 ağustos günü saat 12.55 sıralarında, Osmaniye Gaziantep D-400 karayolu Çağşak Köyü mevkiinde meydana geldi. Şehir merkezinden Bahçe istikametine seyir halinde olan Abdurrahman Ünaldı idaresindeki 44 HD 388 plakalı otomobile, aynı istikamete seyir halinde olan ve hatalı sollama yapan sürücü U.E.’nin (44) kullandığı otomobil çarptı. Kazaya sebebiyet veren araç olay yerinden uzaklaştığı belirtilirken, kontrolden çıkan Ünaldı idaresindeki araç, savrularak yolun sağında bulunan mısır ekili tarlaya devrildi. Emniyet kemeri takılı olduğu öğrenilen sürücü Abdurrahman Ünaldı hafif şekilde yaralanırken, kaza anı ise araç içi kamerası tarafından an be an kaydedildi. Tedavisinin ardından aynı gün taburcu edilen Ünaldı, trafikte dikkat edilmesi gereken iki noktanın emniyet ve saygı olduğunu vurgulayarak, “Unutmayalım ki araca bindiğimizde ilk iş aracı çalıştırmak değil emniyet kemeri takmak olsun. Trafiğe çıkıldığında kendinize duyulmasını istediğiniz saygıyı, sizde çevrenizdeki diğer sürücülere ve yayalara göstermelisiniz.Kimsenin canı yanmasın, kimsenin malına bir zarar gelmesin. Emniyet kemeri sizi hayata ve sevdiklerinize bağlar.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Share This: