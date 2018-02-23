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Kaza kurşunu ile can verdi645 defa okundu

kategorisinde,23 Şub 2018 - 15:09 tarihinde yayınlandı
Kaza kurşunu ile can verdi

Osmaniye’nin Düziçi İlçesi Gökçayır köyü Horozlar mahallesinde oturan 35 yaşındaki İlyas Toz isimli şahıs kaza kurşunu ile hayatını kaybetti.

Köyde geçimini besicilik ve zaman zaman şirketlerde de işçi olarak çalıştığı öğrenilen İlyas Toz’un öğle saatlerinde evindeki av tüfeğini doldurmaya çalışırken silahın aniden ateş aldığı ve kafasından giren kurşunlarını hayatı kaybetmesine yol açtığı belirtildi.

Cenazesi önce Düziçi Devlet hastanesine yapılan ilk incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilen İlyas Toz’un evli ve biri kız diğeri erkek iki çocuk babası olduğu kaydedildi.

Haber: Süleyman Güzel – DÜZİÇİ

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