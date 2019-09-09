Kaza yapan Osmaniyeli emniyet müdürünün sağlık durumu iyi

Niğde’ye ailesi ile giderken geçirdiği trafik kazası sonu eşi vefat eden hemşehrimiz Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ün sağlık durumunun iyi olduğu haberi geldi.

Bugün Hatay’dan Niğde’ye 06 EA 3621 plakalı araçla seyreden Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk Niğde Toki kavşağında tırla çarpıştı.

Kazada eşi Zuhal Karabörk vefat ederken, Kendisi, damadı Mehmet Ali Kazgı ve evlatlarının Niğde Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alında ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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