Kazandıkları mamalarla sokak hayvanlarını beslediler

Osmaniye’de ilkokul öğrencileri, “Önce katlıyoruz, sonra besliyoruz” projesini kapsamında, kağıttan hayvan figürü yapıp kazandıkları kuru mamalarla sokak hayvanlarını beslediler. Hayvan Hakları federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği tarafından başlatılan projen sayesinde öğrencilerin el becerileri geliştirilirken, hem de hayvan sevgisi aşılandı. Dedekorkut İlkokulunda eğitim gören 60 örgenci, hafta sonu ödevi olarak en az 1 adet kağıt katlama sanatı olan origami yöntemini kullanarak hayvan figürü yapıp, her birini 100 gramlık paketler halindeki kuru mamalar ile takas ettiler. El becerileri sayesinde kuru mamaları alan öğrenciler, daha sonra okul çevresindeki ve mahallelerindeki sokak hayvanlarını beslediler. HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, projenin öğrenciler tarafından çok ilgi gördüğünü ve 600’e yakın figür yapıldığını belirterek,”Geçtiğimiz günlerde üç boyutlu bir mektupla “susuyorlar, söyleyemiyorlar” çalışmasıyla hava sıcaklığına dikkat çekmiştik. Yeni projemiz ile de açlığa dikkat çekmek istedik ve 1 kap mama için öğrencilere üretim yaptırdık. Projemizin adi “Önce katlıyoruz, sonra besliyoruz.” Öğrencilerimiz, kağıttan istedikleri bir hayvanın figürünü yaparak bizlere getirip, buna karşılık onlara 100’er gramlık kuru mama verdik. Öğrencilerimiz de el becerileri sayesinde kazandıkları bu kuru mamalar ile sokak hayvanlarını besleme yaptılar. Kuru mamaları kağıttan keselere koyarak, bu atıkların geri dönüşüp kutularına atılmasını istedik. Bu bağlamda, naylon poşetlerin çevreye vereceği zararlardan bahsedip, kirlilik konusunda da bir farkındalık oluşturmuş olduk.” dedi. Çocukların hiç durmadan figür yapmak için çalıştıklarını, hatta öğle arasında bile akıllı tahtadan izledikleri videolardan yeni figürler yaparak üretim sayısını arttırmış olduklarını kaydeden Laçinbala, elde edilen origami figürlerinin şehrin farklı noktalarında açılacak olan stantlarda, projeyi anlatan broşürlerle başka çocuklara bayram hediyesi olarak dağıtılacağını söyledi. Okul Müdürü Tahsin Şentut ise bazı öğrencilerin sokak hayvanlarımdan korkup kaçtıklarını ancak bu uygulama ile elde edilen mamaları dağıtarak korkularını yendiklerini söyledi. Şentut, “Çocuklarımla gurur duygum. Bu kadar müthiş öğrencinin benim okulumda olmasından dolayı çok mutlu ve sevinçliyim. Sizler bir cana dokundunuz, bir cana umut oldunuz.” dedi. /İBRAHİM EMÜL

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