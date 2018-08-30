Kazı çalışmaları, antik kentin tarihini değiştirdi

Osmaniye Merkeze 12 kilometre mesafede, Cevdetiye Beldesi sınırları içerisindeki Kastabala Antik Kenti’nde yapılan kazı ve sondaj çalışmalarında bulunan yeni kalıntılarla, yapının tarihinin daha eskilere ait olduğu tespit edildi. Kastabala Antik Kenti Kazı Başkanı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KATÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Hacı Zeyrek, 2009 yılından bu zamana kadar yaptıkları kazı ve sondaj çalışmaları ile Kastabala’nın iki değil, üç farklı katman üzerinde inşa edildiğinin tespit edildiğini kaydetti.

“BİLİNEN TARİH DEĞİŞTİ”

2009’a kadar Roma ve Ortaçağ dönemlerinin bilindiğini ancak yaptıkları çalışmalarla geç Neolotik erken Kalkolotik çağdan itibaren kültür dolgularının tespit edildiğini ifade eden Zeyrek, “Bu durum antik kentin bilinen tarihini değiştirmiştir. Çalışmalar neticesinde o döneme ait çakmak taşı aletler, el baltası aletler ortaya çıktı. Burada bulduğumuz tarihi yapıları Adana’daki müzeye teslim ettik. İnanıyorum ki bu eserleri ilimizde müze kurulursa Adana’dan getirir burada sergileriz.” dedi.

ÜÇ FARKLI DÖNEME AİT TABAN DÖŞEMESİ

Bölgede çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kazı Başkanı Zeyrek, kazı çalışmalarından ziyade koruma amaçlı çalıştıklarını ifade ederek, “Buradaki önceliğimiz sütunlu caddenin sütunlarının korunmasıdır. Caddenin 3 yapı aşaması var. Caddeyi ayağa kaldırdığımızda hangi aşamanın ortaya çıkarılacağına uzman arkadaşlar karar verecek. Şu anda görülen ortaçağ tabanı. 3 metre aşağısında 5. yüzyıl aşaması var. Bunun 7-8 metre altında Roma dönemi var. Yaptığımız çalışmalar sütunlu caddenin üç farklı döneme ait üç farklı taban döşemesine sahip olduğunu kanıtlıyor” diye konuştu.

ANTİK KENTİN PARÇALARI ÇEVRE KÖYLERİN YAPILARINDA

Kastabala Antik Kenti’nin alt yapısı, mimarisi, kutsal mekanları, pazarı ve sütunlu caddesiyle dönemin merkezi durumunda olduğunu gösteren bir belge niteliği taşıdığını dile getiren Prof. Dr Turgut Haci Zeyrek, buralardaki bir çok yapı parçasının çevre köylerde ki binalarda görüldüğüne dikkat çekti. Özellikle Bahçe Köyü’nde ilkokulun kapısının üzerinde buradaki lahit sandukasının bir parçasının kullanıldığını gördüklerini aktaran Zeyrek şunları söyledi: “Çevre köyleri dolaştık, yüzeyde görülen taşınabilir mimari blokların bir kısmı Bahçe, Kazmaca ve Kesmeburun gibi köylerde evlerin bahçelerinde görülüyor. Bahçe köyünde ilkokulun kapısının üzerinde lahit sandukasının bir parçası kullanılmış. Lahit parçası orada bilinçli olarak mı veya bilinçsiz olarak mı kullanılmış bilemiyoruz. Kesmeburun ve Kazmaca köylerinde de buradaki yapıların parçalarını görebilmeniz mümkün. Eski Osmaniye Valilik binasının bahçesinde görülen sütün başlıkları var. Bu başlıkların da Kastabala’daki sütunlu caddeye ait olabileceği söyleniyor”

KASTABALA MUTLAKA TURİZME KAZANDIRILMALI

Buraya son zamanlarda turist kafilesinin gelmediğini, kendisi başta olmak üzere herkesin buranın turizme kazandırılması için çalışması gerektiğini belirten Zeyrek, “Turizmi burada canlandırmak gerekiyor. Bunu yapmazsak biz burayı ne kadar inşa edersek edelim veya ayağa kaldıralım bir anlamı olmuyor. Ziyaretçinin olması buraya gelir demektir. Bu gelir, buranın devamlılığının sağlanmasında önemli diye düşünüyorum.” diyerek Kastabala’nın turizme kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

KASTABALA DÖNEMİN MERKEZİ BİR ŞEHRİ

Kastabala’nın konumu ve tarihi önemiyle ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Turgut Haci Zeyrek antik kent ile ilgili şu bilgileri verdi: “Kastabala Antik Kenti Osmaniye ili Cevdetiye beldesi sınırları içerisinde Bahçe, Kazmaca ve Kesmeburun köylerinin merkezinde yer alan tarihi antik bir kent. Ege ve Akdeniz kıyılarında görülen mimari yapı buralarda da görülüyor. Özellikle sütunlu caddeler şehrin planını belirler. Sütunlu caddeler şehrin girişinde başlar, anıtsal yapıyla son bulur. 2009 yılında bir tapınak bulduk. Tiyatro, hamam, dini yapılarının olması buranın merkez olduğunu kanıtlayan belge niteliği taşımaktadır. Ele geçen yazıtlar heykel kaidelerine ait. Gelişkin bir alt yapı var. Hem kirli, hem de temiz su sistemi var. Bunu cadde sütunlarını incelerken tespit ettik”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE