Kekik toplamak isterken kayalıklardan düşüp öldü

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, kekik toplamak için gittiği kayalıklardan uçuruma yuvarlanan Emekli Öğretmen Bekir Çerçioğlu (76) yaşamını kaybetti. Kurtbeyoğlu Mahallesi Dumanlı Yaylasındaki evinden kekik toplamak üzere ayrılan Bekir Çerçioğlu, geç saatlere kadar dönmeyince yakınları tarafından bölgede aranmaya başlandı. Ayrıca polis ve jandarmaya da kayıp başvurusunda bulunuldu. Yayla sakinleri, yakınları ve polis tarafından aranmaya başlanan Çerçioğlu, iki gün aradan sonra evinden 5 kilometre uzaklıkta, Belediye Yaylası Buyduran Mevkiinde metre yükseklikten aşağıya düştüğü görüldü. Bölgeye çağrılan İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince yapılan uzun uğraşlar sonunda, Çerçioğlu’nun cenazesi bulunduğu yerden yukarıya çıkartıldı.Evli ve dört çocuk babası olduğu öğrenilen emekli öğretmen Bekir Çerçioğlu’nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber:İbrahim EMÜL/Süleyman GÜZEL- DÜZİÇİ (Osmaniye)