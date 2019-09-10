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Kendide kalbi de yaralı olan Karabörk, eşini son yolculuğunda yalnız bırakmadı236 defa okundu

kategorisinde,11 Eyl 2019 - 00:31 tarihinde yayınlandı
Kendide kalbi de yaralı olan Karabörk, eşini son yolculuğunda yalnız bırakmadı

Niğde’de meydana gelen kazada hayatını kaybeden hemşehrimiz Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ün eşi Zuhal Karabörk için Kadirli Hamidiye Camii’nde tören düzenlendi.
Cenazeye, İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Çevre il ve ilçe emniyet müdürleri, belediye başkanları ile ailesi ve meslektaşları katıldı.
Tedavi gördüğü Niğde’den ambulans helikopterle getirilen Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşi Zuhal Karabörk için kılınan cenaze namazında ön safta yerini aldı.
Namazdan sonra Zuhal Karabörk’ün cenazesi omuzlara alınarak götürüldüğü Şabablı Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kazada yaralanan Zuhal Karabörk’ün 2 kızı ile damadı ise Niğde’deki tedavilerinin devam etmesi nedeniyle cenazeye katılamadı.

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