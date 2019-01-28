Kent Müzesi, 26. kez türkü ve şiirlerle şenlendi

Osmaniye Ozanlar, Şairler ve Yazarlar Derneği’nin geleneksel hale getirdiği “Şiiri al da gel” programının 26.’sı yeni yılın ilk ayında yine türkü ve şiirlerle şenlendi.

OŞYAD organizasyonu ile Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi Şor odası’nda her ayın son Cumartesi günü saat: 13.30’da başlatılan “Şiirini al da gel” programın Ocak ayı etkinliğinde, şiir ve türkülerle duygulu anlar yaşanırken, yeni konukları da ağırlardı.

Kent Müzesinde gerçekleşen programın 26.Ayına girildiğini belirten OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak, “Şiirini al da gel” programından sözederek, “Öncelikle Belediye Kent Müzesinde 26 aydır gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimizde katkıda bulunan dernek üyelerimize, programın sağlıklı geçmesi için çalışan Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarıma ve programlarımıza katılarak renklendiren şiir ve türkü sever insanlara teşekkür ediyoruz. Aralıksız olarak her ay düzenlediğimiz bu etkinliğimizin bazı programlarımızda önemli konuklarımızı ağırladık. Bundan sonraki programlarımızda da yine sürpriz konuklarımız olacak. Programa katılım sağlayan üyemiz olmayan şair ve ozanlara da söz hakkı veriyoruz. Kentimizde kültür ve sanatsal alanda barış içerisinde güzellikler yaşanmasını sağlamaya çalışıyoruz.”dedi.

Program Nurdoğan Çolakkadıoğlu’nun bağlaması eşliğinde türkülerini söylemesi ile başladı.

TÜRKİYE 2.’NCİSİ ÖĞRENCİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi bağlamında ülke genelinde düzenlenen “Anne-baba ve Yaşlı hakları” konulu yarışmada yazdığı şiiri ile Türkiye “2.’liği ödülünü alan, Osmaniye Merkez Şehit Bekir Evren İmam Hatip Ortaokulu 7.’nci sınıf öğrencisi Enes Aydoğan, ödül alan şiirini okudu.

OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak, Enes Aydoğan’ı başarısı nedeniyle kutlayarak, şiir yazmayı sürdürmesi için kalem ve Onur Belgesi ile ödüllendirdi. Programa katılan Enes’in babası Abdulselam Aydoğan ile Öğretmeni Ferhat Köşker’de duygularını dile getirdi.

OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak; “Türkiye genelindeki yarışmada ikincilik ödülü alarak Osmaniye’miz adına başarı gösteren Enes’i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca Enes’i yetiştiren Anne-Baba ve kardeşleri ile öğretmenine de ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

Kent Müzesi’ndeki “Şiirini al da gel” programının 26.’ncısında; bağlaması ile Ozan Duranoğlu (Mahmut Eynallı), Aşık Salih Kanbur, Osman Körkü, Ozan Maranlı (İbrahim Karagülle), Ramazan Çulcu türkülerini yorumladılar.

Ortaokul Öğrencisi Osman Beyaz ise bağlama ile bir türküyü seslendirdi. Ayrıca; Ozan Duranoğlu’nun bağlaması eşliğinde Arif Bahar, Nil Koç ile Tuba Tunçalev türküler söyledi.

Programa katılan; Ahmet İpek, Ahmet Demir (Vatandaş Ahmet), Selahattin Ölmez, Emel Fettahlıoğlu, Ferhat Köşker, Nilüfer Kutluer, Ali Şimşek, Hamit Gürbüz, Ramazan Çulcu, Nurettin Algül, Mustafa Yeydem, İbrahim Şadi Çenet ve Ali Görmüş şiirlerini yorumladılar.