Kent müzesinin yabancı konukları

Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi, Türkiye, Portekiz, Yunanistan ve Romanya’dan olmak üzere 4 ülkeden kente gelen eğitimcilerin oluşturduğu heyete ev sahipliği yaptı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansınca hibelendirilmiş olan Erasmus KA201 okul öncesi eğitimi stratejik ortaklık projesinin ilk ulus ötesi proje toplantısı için dünyanın değişik ülkelerinden gelen eğitimciler Osmaniye’de bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminden “Outdoor Learning Against School Failure and Absenteeism” başlıklı projenin Koordinatörü Medine Güney gözetiminde Kent Müzesini ziyaret eden yerli ve yabancı eğitimcilerden oluşan heyete Kent Müzesi rehberleri tarafından geniş bilgiler verildi. Müze içerisinde bulunan eserleri hayranlıkla incelediklerini ve bu güzel müzenin eğitime çok önemli katkılar sunacağını belirten yerli ve yabancı heyet, bir ili en iyi tanıtma yöntemlerinden biri olan kent müzesini şehre kazandıran Osmaniye Belediyesi’ne ve tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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