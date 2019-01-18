Kesinleşmiş hapis cezası bulunan PKK’lı Osmaniye’de yakalandı

Osmaniye’de, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.A. (38), yakalandı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.A.’nın il merkezinde olduğu yönünde bilgiye olaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şahıs, dün akşam saatlerinde il merkezindeki bir adres önünde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. TEM Şubedeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.S.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE