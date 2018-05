Kilis Ülkü Ocakları’ndan  iftar yemeği

Kilis Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri iftar yemeğini, bu yıl da geniş katılımla yaptı. Ülkemizin zor günlerden geçtiğini belirten Kilis Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Halil Yılmaz , “Bu mübarek günler vesilesiyle şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

Kilis Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nın geleneksel iftar yemeği, Karataş Parkında gerçekleştirildi. Ülkü Ocakları Kilis İl Başkanlığı Olarak İftar Proğramına çok sayıda davetli katıldı. Ülkücü şehit Fırat Çakıroğlu'nun anıldığı iftar yemeğinden Ülkü Ocakları İl Başkanı Murat Yörük, konuklarını tek tek tokalaşarak ağırladı. İftar yemeğinin ardından eller hep birlikte semaya açılarak dualar okundu. Ülkemizin zor günlerden geçtiğini belirten Kilis Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Halil Yılmaz , Ramazan-ı Şerif'in manevi iklimini hep beraber teneffüs etmeyi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeyi, kaynaşmayı, olumlu duygu ve düşüncelerimizi bir an olsun birleştirmeyi amaçladık.

Ülkemizin hayatın her alanında çetin bir sınavdan geçtiği bu dönemde bu ve benzeri olumlu birlikteliklerin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bu bağlamda ülkenin birlik ve beraberliğini her şeyin önünde tutan, milli dokular etrafında kenetlenen, yarınlara umutla ve ümitle bakan, bedel ödemiş ve her an için ödemeye hazır olan dik duruşlu bireylerin, bu sınavdan başarıyla çıkacaklarını biliyoruz. Bu paralelde ülkücü fikir sisteminin berrak temsilcileri olarak duruşumuzdan taviz vermeden çalışmalarımıza ve mücadelemize devam edeceğimizi belirtmek isterim.

Ülke bütünlüğü içerisinde, mevcut iradenin kökleri misak-ı milli sınırlarımızı aşan, hoş olmayan emeklerle tezgahlanan, kendilerine altın tepsiyle sunulan fırsatları bir takım terkiplerle uygulamalarına fırsat vermeyeceğimizi de ifade etmek istiyoruz.

Toplumumuzun her dilimi ile akıl donmasına uğramış, programlanmış, şartlanmış, ayrıştırılmış, kamplara bölünmüş, kısır döngü düşünceler içerisinde boğuşan bireylerden olmamak ve organizemizin Allah rızası için hayırlara vesile olması dileğiyle” dedi.