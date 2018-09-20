Kınalı Keklikler Düldül Dağı’nda doğayla buluşturuldu

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, tabiatta daha önce var olup da zaman içerisinde sayıları azalan ya da tükenen yaban hayvanlarının yeniden tabiata yerleştirilmeleri, eksilen sayılarının stok artırımının sağlanması çalışmaları kapsamında, 250 kınalı keklik doğayla buluşturuldu. Bu kapsamda, Düldül Dağı mevkiinde Çitli,Çotlu ve Kuşçu Köyleri sınırları içerisinde olan sahada, kınalı keklik salım töreni düzenlendi. Programa, Osmaniye Vali Yardımcısı Metin Esen, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdür Yardımcısı Faruk Atmaca, Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Osmaniye Orman İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar, Osmaniye il Şube Müdürü Fatih Güvercin, Bahçe İlçe Özel İdare Müdürü Nurdoğan Çınkır,Osmaniye Av spor Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği Başkanı Faruk Doğar, Bahçe Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği Başkanı Mehmet Özalp, Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Başkanı Bünyamin Akın, köy muhtarları, Bahçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Mehmet Sungur ve Osmaniye Şube Müdürlüğü çalışanları ile yöre halkı katıldı. Kasalar ile getirdikleri keklikler, katılımcılar tarafından doğaya salındı. 1 haziran’da 750 adet kınalı keklik salımı yapılarak birinci etabı gerçekleştirilen sahaya, 250 adet kınalı keklik daha salınarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün ülke genelinde her yıl bir önceki yıldan planladığı kanatlı destekleme programlarından, Osmaniye için 2018 yılı kanatlı desteklemesi programı gerçekleştirilmiş olduğu kaydedildi. Programının yoğun olması sebebi ile keklik salım törenine katılamayan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun’un kendisi adına da bir kekliğin bırakılması talimatı, Osmaniye Şube Müdürü Fatih Güvercin tarafından gerçekleştirildi. Osmaniye’de 2003-2018 yılları arasında 12 bin 150 adedi kınalı keklik ve 500 adedi sülün olmak üzere toplam 12 bin 650 adet kanatlı hayvanın tabiata bırakıldığı bildirildi.

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