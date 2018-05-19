Kırıkhan’da İsrail’i protesto mitingi

Hatay´ın Kırıkhan ilçesinde İsrail´i kınama mitingi düzenlendi.Kırıkhan Belediyesi tarafından düzenlenen miting; Cuma Namazı sonrası 15 Temmuz Şehitleri Merkez Ulu Camii avlusunda başladı,Vatandaşlar tarafından döviz ve pankartlar taşınarak sloganlar eşliğinde ,.İsrail´in Filistin halkına uyguladığı zulüm kınandı.Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz tarafından İsrail zulmünü kınayan konuşma yapıldı
Kırıkhan’da İsrail’i protesto mitingi186 defa okundu
Bölgeden kategorisinde,19 May 2018 - 22:51 tarihinde yayınlandı
Haber Editörü : basak Tüm Yazıları
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