“Kişisel mahremiyet ve Madde Bağımlılığı” eğitimi

Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, sosyal ekonomik destek hizmetlerinden faydalanan vatandaşlara yönelik “Mahremiyet ve Madde Bağımlılığı” konulu eğitim düzenlendi. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından toplumda sağlıklı ailelerin çoğalmasına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen Aile Eğitim Programı çerçevesinde, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinesinde, Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Birimi Personelleri Öğretmen Ayça Uçar Demir ve Psikolojik Danışman Zeliha Toprak’ın konuşmacı olarak katıldığı seminere, çok sayıda vatandaş katıldı. Programı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

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