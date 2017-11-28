Kışlık sebze ekerek 50 kişiye iş kapısı oldu

Osmaniye merkeze bağlı Endel Köyü’nde çiftçilik yapan 45 yaşındaki Basri Bengü, kendisine ait 200 dönümlük arazisine kışlık sebze ekerek 50 kişiye istihdam sağladı. Çitçi Basri Bengü, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliği projesine katkıda bulunduğunu belirterek, destek verildiği takdirde daha çok kişiye iş imkanı sağlayabileceğini belirtti. Tarım arazisine Ispanak, Marul, Lahana ve Karnıbahar ekimi yapan Bengü, günlük 50 kişi çalıştırarak köylüsünün evine ekmek götürmesine destek oluyor. Destek verildiği takdirde hem ekim alanını büyütüp hem de işçi sayısını artacağını vurgulayan Bengü, “Geçtiğimiz yıl 200 -300 dönüm ektim. İmkanlarım doğrultusunda ekim yapıyorum. Destek sağlanırsa ekim alanını fazlalaştırabiliriz. Köyümüzden birkaç çiftçiyi daha sebze ekmesini sağlayabiliriz. Cumhurbaşkanımı istihdam diyor. İşte istihdam işte iş, güç ve emek. Destek sağlandığı taktirde istihdam artacak. Her gün ortalama 40 – 50 kişi çalıştırıyoruz eğer devlet destek çıkarsa ben ekim alanını daha da fazlalaştıracağım.300- 500 dönüme çıkararak daha fazla kişi gelir sağlamayı hedefliyorum. Sayın valimizi bizde bekleriz, köyümüze gelsin, buyursun, baksın incelemelerde bulunsun. Bize destek olunduğu sürece biz çalışırız” şeklinde konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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