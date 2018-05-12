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Kıyıdan balık tutma yarışması239 defa okundu

kategorisinde,12 May 2018 - 15:43 tarihinde yayınlandı
Kıyıdan balık tutma yarışması

Hatayın Dörtyol İlçesi’nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kıyıdan Balık Avı Turnuvası’na 100’ün üzerinde yarışmacı katıldı. Osmaniye Amatör Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (OSABDER) ile Dörtyol Belediyesi tarafından Öğme-İş mevkisindeki sahilde düzenlenen program, dünya engelliler haftası etkinlikleri kapsamında ”Engelsiz Balıkçılar” adı altında gerçekleştirildi. Turnuvaya katılan engelli çocuklara olta hediye edildi. OSABDER Başkanı Serdar Zini konuşmasında, “Engelli olmak hayatı yaşamaya engel değildir.Bakmasını görmesini bilmeyenler engellidir.” dedi. Amaçlarının amatör balıkçılığı özendirmek olduğunu ifade eden Başkan Zini, “Turnuvamıza, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, İskenderun ve birçok ilçeden 100 üzerinde yarışmacı katılmakta. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Turnaya katılan 100 yarışmacı yaklaşık 2 kilometrelik sahil boyunca hünerlerini sergilerken oltalarını denize atarak en büyük ve en çok balığı tutmak için yarıştılar. Gece saat 1’e kadar devam eden kıyıdan balık avı turnuvası sonunda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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