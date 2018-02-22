MENÜ
Bugün: 22 ŞUBAT 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 115.919
DOLAR 3,7957
EURO 4,6689
ALTIN 161,55
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Kız öğrenci yurdunda doğal afet tatbikatı62 defa okundu

kategorisinde,22 Şub 2018 - 17:39 tarihinde yayınlandı
Kız öğrenci yurdunda doğal afet tatbikatı

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından ‘Afete Hazır Osmaniye’ projesi kapsamında, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu’nda eğitim ve doğal afet tatbikatı yapıldı. Öncelikle halkın afetler konusunda bilinçlendirilmesi hedefi çerçevesinde Eğitim Uzmanı Ekrem Küpelioğlu tarafından yurt öğrenci ve çalışanlarına sunum eşliğinde “Doğal Afet” konulu eğitim verildi. Ardından Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangın tatbikatı gerçekleştirdi. İtfaiye Müdürü Fazlı Şahin, yangına müdahale, yangın söndürme cihazlarının kullanımı, rüzgar yönünün belirlenmesi ve yangına müdahalede ilk dakikaların önemi konularında bilgi aktardı. Ardından yurt bahçesinde benzin yardımıyla yakılan ateş ilk önce itfaiye ekipleri, ardından öğrenciler tarafından söndürüldü. Daha sonra senaryo gereği, yurt binasının 3’üncü katında yangın nedeni ile mahsur kalan bir öğrenci Osmaniye AFAD ve Osmaniye İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye ekibi yangın tatbikatı yaparak teorikteki bilgilerin, uygulamaya dönüşmesine katkıda bulundu. Son olarak ise öğrencilere olası bir deprem durumunda nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgiler verilerek, deprem tatbikatı yapıldı. Çalınan sirenle birlikte başlayan tatbikatta, sarsıntının geçmesi beklendi, hemen ardından binadakiler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ