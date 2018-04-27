Kızılay Kulübü Toprakkale İhoo İle Elele

23 Nisan Bayramı etkinlikleri içinde Osmaniye OKÜ Kızılay Kulübü tararından Toprakkale İmam Hatip Orta Okulu öğrencileri ile birlikte Bahar Şenliği düzenlendi. İHOO bahçesinde düzenlenen şenliğe Toprakkale Kaymakamı Mehmet Kaya, Türk Kızılayı Osmaniye Şube Başkanı İsmet İpek ve Toprakkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmuş Sağlam da katıldı. Gün boyu devam eden şenlikte Kızılay Kulübü ve İHOO öğrencileri gönlünce eğlendi.

İstiklal Marşı okunması ile başlayan Şenlikte, Türk Kızılayı OKÜ Kulüp Başkanı Berkan Baysal “Üniversite öğrencileri ile İHOO öğrencilerini buluşturmak istedik. Atatürk’ün armağan ettiği 23 Nisan Bayramını Cumhuriyet coşkusu içinde yaşamak ve yaşatmak istedik” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmuş Sağlam, Türk milletinin yardımsever olduğunu ifade etti. Kaymakam Mehmet Kaya da yaptığı konuşmada Türk Kızılayı’nın insanlığa yardımdan doğan tarihi bir kuruluş olduğunu, 150 yıldan beri bu hizmetini başarı ile sürdürdüğünü söyledi.

160 ÖĞRENCİYE GİYİM YARDIMI DAĞITILDI

Bahar şenliği etkinliği içinde Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi tarafından Toprakkale İHOO’da okuyan 160 öğrenciye giyim yardımı dağıtıldı.

Toprakkale İHO Müdürü Ali Deveci yapılan giyim yardımından Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi Başkanı İsmet İpek’e, Yönetim Kurulu Üyelerine ve bu etkinlikten dolayı Kızılay OKÜ Kulübü üyelerine teşekkür etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de öğrencilerin hepsine tişört dağıttı.