Kızılay Kurban Kavurması Dağıttı

Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi tarafından ihtiyaç sahiplerine 576 adet kurban kavurması dağıtıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Kızılayı Şube Başkanı İsmet İpek, Genel Merkezin yeni yapılanma çalışmaları sebebiyle Kızılayın 700 Şubesinden çoğunun kapatıldığını, açık kalan 179 Şube içinde Osmaniye Şubesinin de yer aldığını belirterek “Osmaniye, Kızılayına sahip çıkmıştır” dedi.

Şubelerin kapatılması sebebiyle Osmaniye Şubesinin hem sorumlululuğunun hem de yardım çalışmalarının arttığını belirten Şube Başkanı İsmet İpek, bu yıl 1113 Gıda kolisi, 792 adet konserve, 4557 adet giysi 400 paket (2 ton) pirinç, un, zeytinyağı, nohut dağıttıklarını, ayrıca Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 801 aileye bir defaya mahsus olmak üzere 350’şer lira olmak üzere toplam 280.350,00 TL nakdi yardım yaptıklarını, Genel Merkezin düzenlediği kampanyalara destek için yapılan bağışların Arakan’a, Afrin’e, Filistin’e gönderilmek üzere Genel Merkezimize ilettiklerini söyledi.

Şube Başkanı İpek açıklamasına şöyle devam etti; “Bilindiği gibi Türk Kızılayı’nın vekâletle Kurban kesme modeli amacına ve kuralına uygun bir modeldir. Vekâlet sahipleri için kurbanlar veterinerlerin, din görevlilerin ve noter huzurunda kesilir. Kesilen etler Et ve Süt Kurumu depolarında kavurma haline getirilir ve yıl içinde ihtiyaç sahibi Şubeler tarafından ailelere verilir.

Türk Kızılayı’nın kurban kavurmaları içinde Şubemize gönderilen 576 kutu kurban kavurmasını Üyelerimiz aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine dağıttık.

Ayrıca önümüzdeki hafta içinde okullarımızı hem ziyaret edeceğiz hem de ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 500 adet giyim yardımını Okul Müdürlerimize teslim edeceğiz.”

KIZILAYA SAHİP ÇIKALIM

150 yıl önce kurulan Türk Kızılayı, düzenlediği kampanyalarla, yaptığı yardımlarla sadece ülkemizin değil dünyanın en güçlü sosyal yardım kuruluşudur.

Geliri sadece yardımsever halkımızın desteği ile olan Türk Kızılayı’nın 179 Şubesi içinde dimdik ayakta duran Osmaniye Şubesi olarak biz Osmaniyeli yardımseverlerin ilgisine ve desteğine her zaman talibiz.

Şehir merkezindeki Cumhuriyet Meydanında bulunan Kızılay Evimiz hafta içi her gün kan vermek isteyenler için mesai yapıyor. Özellikle yaz ayları halkın tatile çıkması sebebiyle kan bağışlarında eksilmeler oluyor. Bu yüzden Osmaniye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının düzenleyeceği kan bağışı kampanyalarına çok ihtiyaç duyuluyor.