Kızılay’ın 150. Yılı Kutlu Olsun!

11 Haziran 1868 tarihinde kurulan Kızılay’ın 150. Yılı kutlanıyor. Kurulduğu tarihten itibaren insani yardım faaliyetini başarıyla sürdüren Türk Kızılayı’nın insani yardım faaliyetleri bu yıl da “Ramazan’ı Bu Hilalin Altında Paylaşalım” sloganıyla yurt dışında ve yurt içinde aynı hızla devam ediyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın önerisiyle her yıl Ramazan’ın 15. gününde düzenlenen “Dünya Yetimler Günü” sebebiyle Türk Kızılayı yurt dışında 35 ülkede yetimlere yardım ve iftar faaliyetleri düzenleniyor.

Türk Kızılayı’nın kuruluşun 150. Yılı kutlamaları hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Osmaniye Şube Başkanı İsmet İpek, bu anlamlı gün sebebiyle düzenlenen törenlerde Kızılayın insani yardım ve tanıtım faaliyetlerinin tanıtılacağını, vefat eden Kızılaycılar ile Kızılay’a ayardım edenler için mevlit okutulacağını belirtiyor.

RAMAZAN KIZILAY’DIR

Türk Kızılayı’nın 150. Kuruluşunun Ramazan ayına gelmesinin anlamlı bir tevafuk olduğunu belirten Şube Başkanı İsmet İpek; “Müslümanlar arasında yardımlaşmanın ve dayanışmanın zirveye çıktığı, zekât ve fitre ayı Ramazan ayının Kızılaycılık ruhunun da ilham kaynağı olduğunu belirterek “Ramazan Kızılay’dır” diyor.

Ramazan ayı içinde Türk Kızılayı Genel Başkanlığı tarafından yurt içinde ve yurt dışında zengin faaliyetler yapıldığını belirten Şube Başkanı İpek açıklamasına şöyle devam ediyor; “Türk Kızılayı Genel Başkanlığının yurt dışı faaliyetleri içinde Irak/Erbil’de düzenlenen kampanyaya görevli gittim. On yıllarca süren Körfez Savaşı’nın ardından emperyalist ülkelerin desteklediği örgütler yüzünden paramparça hale gelen İslam ülkesi Irak’ta terör gölgesinde yaşama savaşı veren Müslüman halkın durumunu gözlemledim.

Terörün mağdur ettiği kamplarda zor şartlarda yaşam mücadelesi veren mültecilere ve savaş mağduru yetimlere Erbil’deki Irak Hilaliahmer Cemiyeti ile birlikte gıda ve giyim yardımı götürdük.”

802 AİLEYE 350’ŞER LİRA NAKİT YARDIM

Ramazan ayı içinde Osmaniye’deki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından gönderilen 261 adet gıda kolisini, 216 adet kurban kavurmasını ve İstanbul Merter Şubesi tarafından gönderilen 2 ton pirincin iftar sofralarına ulaştırdıklarını belirten İpek, Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından 802 aileye dağıtımı planlanan her aileye 350TL yardım için kayıtların yapıldığını belirtiyor.

Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kriterlerine göre planlanan nakdi yardımlar için ihtiyaç sahibi ailelerin Kızılaya gelerek kayıt yaptırdıklarını belirten İpek açıklamasına şöyle devam ediyor: “Yardım isteğinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin işsiz ve sosyal güvencesinin olmamasına dikkat ediliyor. Bu bağlamda yardım isteğinde bulunan 802 ailenin çoğunun kadın olması, mahpus eşi veya eşinden boşanmış olması dikkat çekiyor.

İhtiyaç sahibi bir başka grup işsizler ile hastalık veya başka sebepten çalışamayacak durumda engellilerden oluşturuyor. Çoğu doğuştan engelli bu dezavantajlı grup ile kimsesiz ve geliri olmayıp özellikle tek başına yaşayanlar, öksüz ve yetim çocukları olan ailelerin sayısının çok olduğu görülüyor.”