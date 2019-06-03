‘Kolide ne var’ kampanyasıyla, köy okulu öğrencilerine destek

TÜRK Kızılay 150’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, ünlü programcı ve sunucu Esra Erol işbirliği ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen ‘Kolide Ne Var’ kampanyası ile Osmaniye’nin Düziçi İlçesine bağlı Karagedik Köyü’ndeki okulda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı ve giysi yardımında bulunuldu. Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ve bir gurup Kızılay gönüllüsü öğretmen ile birlikte, yardım kolileri Karagedik Köyü Enova Enerji Üretim AŞ Ortaokulu yetkililerine teslim edildi. Kızılay Osmaniye Şube Başkanı Mehmet Meke, Kızılay’ın 150. Yılında 150 okuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim süreçlerine ve sosyal yaşamlarını desteklemek amacıyla kıyafet yardımı ile diş fırçalama alışkanlığı edinerek ağız ve dış sağlığını korumalarına yönelik hayata geçirilen “Kolide Ne Var?” isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında, sponsorların desteği ve okulların talepleri doğrultusunda yardımların gerçekleştirildiğini söyledi. /İbrahim EMÜL

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