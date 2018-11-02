Komutanlardan Kaymakam Kılıç’a ziyaret

Osmaniye Garnizon Komutanı ve 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Hasanbeyli Kaymakamı Mehmet Fatih Kılıç’ı ziyaret etti. Ziyarette, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun ve İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Teğmen İbrahim Er’de bulundu. Misafirleriyle ilçenin asayiş ve terör konuları ile ilgili bir süre sohbet eden Kaymakam Mehmet Fatih Kılıç, onlara yapmış oldukları bu ziyaretten ve ilçenin her yönden daha huzurlu olması için vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkürlerini iletti. Topçu Albay Sancaktar ve Jandarma Albay Bilacan’da Kaymakam Mehmet Fatih Kılıç’a yeni görevinde başarılar dilediler.

Haber:İbrahim EMÜL/HASANBEYLİ (Osmaniye)