Konser gelirleriyle sokak hayvanlarına gıda aldılar

Osmaniye’de özel bir okulda eğitim öğretim gören öğrenciler, düzenledikleri konserden elde edilen gelirle, sokak hayvanları için gıda ürünleri aldılar. Merkezde bulunan Doğa Koleji 7’nci sınıf öğrencileri, İngilizce dersinin bir öğrenme modeli olarak yaptıkları proje ile sokak hayvanları için yardım topladılar. Okul konferans salonunda planlanan ve İngilizce şarkıların söylendiği konserde bilet satarak gelir elde öğrenciler, bu parayla 15’er kiloluk 6 paket kuru kedi maması satın aldılar. Gıda ürünleri sokak kedilerinin beslenmesi için ilgili kişilere teslim edildi. Öğrenciler, projenin planlanması, tanıtımı ve uygulanması aşamalarının İngilizce dili kullanılarak yapıldığını, bu sayede yabancı dil öğrenirken, gerçek hayatla bağlantı kurup hayvanları koruma farkındalığı da kazanmış olduklarını kaydettiler.

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