Konteynır Kent’te “Peygamberimiz ve Gençlik” konferansı

Osmaniye’de, Suriyeli Türkmen ailelerin misafir olarak kaldığı Konteynır Kentte, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, “Peygamberimiz ve Gençlik” konulu konferans düzenlendi. Emine Hatun Camiinde Kur’an Kursu Öğreticisi Fazilet Yalçın tarafından bayanlara, Süleyman Şah Camisinde ADRB Vaizi Basri Dağ tarafından erkeklere yönelik vaaz, Çok amaçlı konferans salonunda ise Cezaevi Vaizi Yusuf Uçur tarafından “Peygamberimiz ve Gençlik” konulu konferans verildi. Cevdetiye Beldesindeki Konteynır Kentteki program, Din İşleri Koordinatörü Müezzin Kayyım Ali Kış’ın organizesinde ve sunuculuğunda Suriyeli misafir öğrencilerin düzenlediği, ezberledikleri hadislerden sunum, şiir dinletisi ve Mevlid-i Şerif okunması ve müezzin kayyım Yakup Demir’in duası ile sona erdi.

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