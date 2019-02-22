maltepe escort
kartal escort
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, 1 yaralı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
MENÜ
Bugün: 22 ŞUBAT 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 103.186
DOLAR 5,3207
EURO 6,0339
ALTIN 227,28
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

cesme escort

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, 1 yaralı519 defa okundu

kategorisinde,22 Şub 2019 - 16:25 tarihinde yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, 1 yaralı

Osmaniye’de, otomobiliyle deneme sürüşüne çıkan Ertuğrul Kaya, (27) seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü ağır yaralandı. Ertuğrul Kaya, Küçük Sanayi Sitesinden ki yeni aldığı 34 GUC 34 plakalı üstü açık spor otomobiliyle Güney Çevre Yolu’na çıkarak deneme sürücü yapmak istedi. İddiaya göre, havanın da yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan zeminde otomobilinin hakimiyetini kaybeden Kaya, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Kaya, Osmaniye Belediyesi Kurtarma Ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Ağır yaralanan Kaya, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ortadan ikiye bükülen otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis, kazyala ilgili soruşturma başlattı.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ