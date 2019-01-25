Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı

Osmaniye’de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza merkez ilçeye bağlı Sakızgediği Köyü mülki sınırları içerisinde bulunan E90 karayolu üzerinde meydana geldi. Adana yönüne seyir halinde olan Hamdi Bitmen (67) idaresindeki 42 HK 923 plakalı otomobil, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kontrolden çıkarak gidiş istikametine göre yolun sağında bulunan bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Ambulansı sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtaki sürücü Hamdi Bitmen ile birlikte yolculardan, Veysi Arık (67), Lokman Bitmen (67), Behiye Bitmen (66) ve Hasan Bitmen (60) yaralandı. Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE