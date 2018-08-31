Korkut Ata Aşıklar Şöleni 29 Eylül’de Osmaniye’de

Osmaniye Belediyesi’nin katkılarıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Türk Dünyası Korkut Ata Aşıklar Kervanı etkinlikleri, bu yıl 29 eylül’de Osmaniye’den başlayıp 5 Türk Cumhuriyetini kapsayacak. Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Gökhan Erkmen Toplantı Salonunda tertip komitesi adına açıklama yapan Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) Genel Başkanı Menderes Demir, Aşıklar Kervanı programının, Türk Dünyası’nın Ata Babası olarak adlandırılan ve Türk Dünyası’nın tüm bölgelerinde bilinen Korkut Ata Geleneğinin Yaşatılması ve günümüz temsilcilerinin aynı sahnede yer alarak Aşıklık Kültürünün topluma aktarılması maksadıyla yapılmakta olduğunu söyledi. Demir, Avrasya Kültür Sanat Derneği’nin öncülüğünde, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın destekleriyle Türkiye’den Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Derneği, Osmaniye Kültür Sanat Tarih Derneği, Osmaniye Okçular Kulübü, Osmaniye Folklor Araştırma Derneği, OSEV ve Osmaniye’m Radyo Televizyonu’nun proje ortağı olduğu, KKTC- Genç Tv, Paşa Köy ve Vadili Belediyeleri, Azerbaycan’dan Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Azerbaycan Aşıklar Birliği katkısı, Kazakistan’dan Al Farabi Üniversitesi ile Kazakistan Türk Medeniyetleri Vakfı’nın Proje Ortağı olduğu, Kırgızistan’dan ise Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ile Han Tenğrı Vakfı’nın destek verdiği programların Osmaniye’den başlayacağını ifade etti. 29 Eylül 2018 Tarihinde Osmaniye Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak olan Korkut Ata Aşıklar Şöleni’ne Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kerkük başta olmak üzere KKTC, Afganistan ile Tataristan ve Makedonya’dan sanatçıların katılacağını ifade eden Demir, “Muhteşem bir Türk Kültürü Şovu olacak olan Şölenin, halkımız tarafından büyük ilgi ve Alakayla karşılanması bekleniyor. Osmaniye programından sonra; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu programlar hayata geçirilecek” şeklinde konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE