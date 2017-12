Korkut Ata Üniversitesi’nde söyleşi ve imza günü etkinliği

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde (OKÜ) Yazar Hayati Bice, Ayla Ağabegüm ve Reşat Gürel’in katılımlarıyla söyleşi ve imza günü etkinliği düzenlendi. Mana Potu Kitap Kulübü tarafından, 15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde düzenlenen etkinlikte açılış konuşması yapan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Tutku Çakmak, Mana Potu Kitap Kulübü olarak amaçlarının, kitapların farkındalığını ortaya çıkarmak, insanların kitaplar hakkında fikir yürütebilmelerine zemin hazırlamak ve kitapları hak ettikleri yere taşımak olduğunu ifade etti. Çakmak, “Mana Potu can veren anlamına gelmektedir. Ağaca can veren sudur, kitaba can veren okurdur mantığıyla kulübümüzün amaçlarını belirledik. Okumayı aşılamak için okumayı bilmek gerekir. Bizde kulüp olarak okulumuza okumayı aşılamayı gaye edindik. Kulübümüzün başlıca hedefi düşük olan okuma alışkanlığını gözle görülür şekilde artırmak.” dedi. Söyleşide konuşan Yazar Reşat Gürel ise “Paylaşamadıklarımın sıkıntısı var yüreğimde. Bu sıkıntı oldukça, Ruhi Kılıçkıran’a kurşun sıkan ellerin ne olduğunu, Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun şahadetini ve onların hüzünlerini bizler sizler içimizde hissetmedikçe bir yerlere ulaşabilmemiz mümkün değil. Çok okuyup ve okuduklarımızla dünyaya bakmalıyız. Muhteşem Yüzyıl ya da Diriliş Ertuğrul dizisinde anlatıldığı gibi değil hiçbir şey. Okursanız bileceksiniz, öğrenecek ve doğruyu göreceksiniz.” diye konuştu. Hayati Bice’de konuşmasında, ruhun bazı gıdalarla beslenmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Eczanelerde üç ya da beş kapsül olarak bu gıdalar satılmıyor. O yüzden çok okumalıyız.” dedi. ‘Sözle direnmezsek sonra kavgaya dönüşüyor’ diyen Ayla Ağabegüm ise ilgisizliğin bizlere yakışmadığını ifade ederek, “İzlediklerimizi eleştirdiğimiz gibi takdir de etmesini bilelim.” dedi. Söyleşinin sonunda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Tutku Çakmak, Yazar Hayati Bice, Ayla Ağabegüm ve Reşat Gürel’e günün anısına çiçek takdimini gerçekleştirdi. Söyleşi, yazarların kendi kitaplarını imzalamaları ile son buldu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Paylaş