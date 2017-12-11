Korkut Ata Üniversitesi’nde stratejik plan toplantısı

Osmaniye Kokut Ata Üniversitesi’nde stratejik planı hazırlama toplantısı düzenlendi. OKÜ 2018-2022 dönemlerini kapsayan stratejik planının hazırlanması amacıyla düzenlenen toplantı Rektörlük Büyük Salonda Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ile Rektör Yardımcıları ve idari personelin katılımıyla yapıldı. ZORA TALİP OLMALIYIZ Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Türk, bir kurumun Stratejik Planını yapmanın kolay bir iş olmadığını ifade ederek, “Biz bir aileyiz. Zaman zaman yanlışlarımız olacak, zaman zaman birbirimizi kıracağız. Bölümlerde, birimlerde elbette sorunlar çıkacak. Ama misyonumuzu, nereye gitmek istediğimizi, var olma nedenimizi, neden burada olduğumuzu, ne yapmaya çalıştığımızı bilirsek her şeyin üstesinden geliriz. Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Bundan önce yapılan Stratejik Planda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz Üniversite olarak dış değerlemeden geçtik ve gerçekten de çok güzel sonuçlar elde ettik. Bundan çok mutluyum. Zora talip olmayız, zoru istemez ve talip olmazsak yeni işler yapamayız.” dedi. Toplantıda Üniversite Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Öğretim Elemanları, Üniversitenin 2018-2022 dönemlerini kapsayan stratejik planında neler yapılması gerektiğini ve çözüm önerilerini konuştu.

Paylaş