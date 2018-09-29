Köy muhtarları sorunlarını Vali Coşkun’a iletti

Osmaniye Merkeze bağlı köy muhtarları, düzenlenen toplantıda sorun ve taleplerini Vali Ömer Faruk Coşkun’a iletti. Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Metin Esen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri de katıldı. Toplantının başında konuşan Vali Coşkun, zaman zaman muhtarlarla bir araya geldiklerini, köy ve mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini dinlediklerini ifade ederek, “Bu toplantımızda köy muhtarlarımızın dile getirdikleri sorun ve talepleri istişare ederek, birlikte çözüm arayacağız. Toplantıya katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘TALEP VE SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ’

Tüm muhtarları tek tek dinleyen Vali Coşkun, toplantı sonunda yaptığı konuşmada ise şöyle dedi: “Muhtarlarımızla ihtiyaçları, talepleri ve sorunları istişare ederek, birlikte çözeceğiz. Tüm kurumlarımızla birlikte yaptığımız çalışmaların hedefi, ilimizin her yerinde yaşayan vatandaşlarımızın en iyi koşullarda yaşamasını sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda, imkânlarımız ölçüsünde, tüm sorunlara çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte hep birlikte, karşılıklı anlayış içerisinde bu toplantıda dile getirilen hususları birlikte çözüme kavuşturmaya gayret göstereceğiz. Toplantı sonunda köy muhtarları Vali Coşkun’a sorunlarını dile getirme fırsatı buldukları bu toplantının düzenlenmesinden dolayı teşekkür ettiler.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE