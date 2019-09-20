Köy okulda aşure etkinliği

Osmaniye Merkeze bağlı Şekerdere Köyü Şehit Zinnur Ezim ilkokulda, Muharrem ayı dolayısıyla öğretmen, öğrenci ve velilerin katkılarıyla Aşure Günü etkinliği düzenlendi. Okul Müdürü Adem Hal, her yıl Muharrem ayında geleneksel olarak öğretmen, öğrenci ve velilerin katkılarıyla temin edilen malzemelerden pişirdikleri yaklaşık 300 kişilik aşurenin öğrenci, veliler ve öğretmenlere ikram edildiğini belirterek, etkinliğine katkıda bulunanlara teşekkür etti. Aşure programına, Köy Muhtarı Ali Kama ve Jandarma Personelleri ile Güvenlik Korucuları da katıldı.
Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE
Köy okulda aşure etkinliği142 defa okundu
Osmaniye kategorisinde,20 Eyl 2019 - 16:52 tarihinde yayınlandı
Osmaniye Merkeze bağlı Şekerdere Köyü Şehit Zinnur Ezim ilkokulda, Muharrem ayı dolayısıyla öğretmen, öğrenci ve velilerin katkılarıyla Aşure Günü etkinliği düzenlendi. Okul Müdürü Adem Hal, her yıl Muharrem ayında geleneksel olarak öğretmen, öğrenci ve velilerin katkılarıyla temin edilen malzemelerden pişirdikleri yaklaşık 300 kişilik aşurenin öğrenci, veliler ve öğretmenlere ikram edildiğini belirterek, etkinliğine katkıda bulunanlara teşekkür etti. Aşure programına, Köy Muhtarı Ali Kama ve Jandarma Personelleri ile Güvenlik Korucuları da katıldı.
Haber Editörü : basak Tüm Yazıları
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